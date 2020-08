Gigi Buffon, Ilaria D'Amico: "Si addormenta ascoltando i processi di Mani pulite". Dagospia: "Poi Calcipoli?"

12 agosto 2020 a

a

a

La testa nel pallone? Gigi Buffon, nonostante l'ossessione per i record ( e la Champions League, mai vinta) è molto di più e a confermalo è la sua compagna Ilaria D'Amico. Nell'intervista al Corriere della Sera in cui annuncia l'addio ai programmi sportivi per un talk dedicato all'attualità, la giornalista di Sky ricorda l'incontro con il portierone della Juventus eroe del Mondiale 2006: "Quello fatale è arrivato dopo, a un evento benefico. L'idea che mi ero fatta negli anni, durante le dirette era diversa: lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente...". E invece continua a stupirla: "Non pensavo potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l'informazione... da giorni si addormenta con le cuffie: riascolta i processi di Mani Pulite". E Dagospia, riprendendo l'intervista, infierisce: "Poi passerà a quelli di Calciopoli?".

"Non ricordo di averlo detto, ma...". Sei anni dopo, tutta la verità di Alena Seredova sulla rottura con Buffon

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.