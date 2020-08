Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, storia segretissima? "Lui è in crisi matrimoniale", voci dalla Svezia

19 agosto 2020 a

Che cosa c’è tra Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta? Se lo chiedono in tanti, al punto che il settimanale Chi ha pubblicato un articolo basato su indiscrezioni piccanti: “I due avrebbero cenato la sera al ‘Sottovento’ e lo svedese non era accompagnato dalla moglie. Un feeling tra i due maturato nel corso di questi ultimi mesi dopo che Zlatan ha girato alcuni spot pubblicitari in compagnia della bella giornalista, e i due sono stati molto attivi con dei video su Instagram e Tik Tok”. Non è tutto, perché dalla Svezia giungono puntuali indiscrezioni di aria di crisi tra Ibra e la moglie: “Raramente si vedono immortalati insieme”. Diletta invece è tornata single e attualmente si trova in Sardegna, dove appunto sarebbe avvenuta la cena a porte chiuse: anzi, era talmente blindata che il settimanale Chi non è riuscito ad ottenere neanche una foto perché “grazie a una telefonata dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privée, con tanto di bodyguard a proteggere”.

