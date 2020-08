Motogp in Austria, Oliveira vince all'ultima curva. Dovizioso quinto: a -3 da Quartararo nel Mondiale

23 agosto 2020 a

a

a

Il portoghese Miguel Oliveira vince all'ultima curva il Gp di Stiria di MotoGp, dopo una gara funestata come una settimana fa sempre al Red Bull Ring da un gravissimo incidente. A 12 giri dalla fine, Maverick Vinales complice un guasto tecnico della sua Yamaha vola in terra a 260 km all'ora, senza frenare, mentre la moto prende fuoco. Bandiera rossa e Gran premio che riprende con tutti alla pari, per un finale ricco di sorprese. Vince Oliveira, come detto, che con la sua Ktm Tech approfitta della battaglia tra Jack Miller e Pol Espargaro per passare in testa praticamente sul traguardo. Quarto Mir e quinto Andrea Dovizioso, che continua a rosicchiare punti al leader mondiale Quartararo, solo tredicesimo: il francese ha 3 soli punti di vantaggio sul pilota romagnolo. Nono, invece, Valentino Rossi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.