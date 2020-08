Beppe Bergomi, la frase in diretta che scatena la rivolta: "Purtroppo in Italia...", sfregio alla Juventus?

24 agosto 2020 a

Rivolta dei tifosi bianconeri contro Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter e da anni apprezzatissimo commentatore per Sky Sport. Dopo la finale di Europa League persa dai nerazzurri contro il Siviglia, Bergomi era visibilmente deluso. In studio, si ragionava sui "cicli sportivi" e l'importanza della programmazione nel calcio e allo Zio, diventato un mito tv grazie a quel "Andiamo a Berlino!" gridato in coppia con Fabio Caressa ai Mondiali 2006 sfugge una frase un po' infelice: "Purtroppo in Italia per nove anni lo ha vinto la Juventus", riferendosi allo scudetto. Logico che i tifosi bianconeri non l'abbiano presa troppo bene, scatenando una "caccia all'uomo" sui social.

