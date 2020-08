Sandro Tonali, sorpasso Milan sull'Inter: Maldini pronto a chiudere, il costo dell'operazione

29 agosto 2020 a

Si scatena il derby di mercato tra Milan e Inter per Sandro Tonali. I nerazzurri sono sempre stati in vantaggio ma a quanto pare non hanno mai affondato il colpo: il ragazzo ha fretta e il presidente del Brescia sembra averne ancora di più, al punto che i rossoneri potrebbero fregare i rivali cittadini proprio all’ultimo. Il giocatore ha espresso il proprio gradimento per un trasferimento al Milan, mentre l’Inter per il momento sembra quasi volersi defilare: e allora Maldini e Massara hanno l’occasione di affondare il colpo decisivo. I due club sarebbero già d’accordo su 10 milioni da versare subito per il prestito oneroso, più altri 25 tra un anno per il riscatto: il Milan vorrebbe che fosse un diritto, mentre il Brescia preme per l’obbligo. La sensazione che è l’accordo si possa trovare facilmente, anche perché Tonali gradisce la destinazione rossonera ed è pronto a fare lo stesso accordo contrattuale sul quale aveva dato il proprio assenso all’Inter.

