Atalanta, tre calciatori positivi al coronavirus: ancora assente Ilicic, il mistero continua

Ci sono tre casi di positività al coronavirus nell’Atalanta. A comunicarlo è stato direttamente il club di Bergamo nel giorno del raduno a Zingonia in vista della prossima stagione: non è stata resa nota l’identità dei tesserati, ma si sa che si tratta di tre calciatori. Questa la nota ufficiale: “Atalanta comunica che nei test anti Covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa delle attività della prima squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’Ats”. Al di là della questione coronavirus, spicca l’assenza di Josep Ilicic: continua il mistero sullo sloveno, che sarebbe caduto in depressione a causa della quarantena e non è disponibile già da parecchio tempo. Da vedere che cosa l’Atalanta deciderà di fare con lui, che è stato un elemento fondamentale per le ultime stagioni gloriose.

