Leo Messi, Fabrizio Biasin e il giallo: "Ecco perché voleva andare via". La chiave è la nuova maglia del Barcellona

07 settembre 2020 a

Il Barcellona ha presenta la terza maglia con tonalità rosa e dettagli neri e verdi: ed è scoppiata l'ironia dei tifosi sul web. Proprio il tanto discusso Lionel Messi ha fatto da testimonial della nuova terza maglia: un colore rosa con dettagli nero e verdi che fa discutere il mondo del web, con tanto di pungente ironia da parte dei sostenitori blaugrana e avversari con la creazione dell'hashtag freemessi

"A Barcellona la giornata inizia con il rosa del mattino, mentre il verde-azzurro del mare anticipa un paesaggio di mediterraneo luminoso, vibrante. A questo si ispira la terza divisa del Barcellona per la stagione 2020-21". Il messaggio della società catalana per presentare il prodotto. A ironizzare sul particolare colore e sul fatto che Messi sia rimasto in Spagna, nonostante avesse tutta l'intenzione di andare via, è stato Fabrizio Biasin che su Twitter ha postato la nuova maglia ed ha commentato: "Ecco perché voleva andarsene..."

