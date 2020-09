Nicolò Zaniolo, infortunio choc durante Olanda-Italia: altra sospetta lesione del crociato, giocatori sconvolti in campo

08 settembre 2020 a

a

a

"Una distorsione importante". Nicolò Zaniolo ripiomba nell'incubo: 8 mesi dopo la rottura del crociato nella gara contro la Juventus, il centrocampista della Roma si infortuna nuovamente, questa volta al ginocchio sinistro. Nel corso del primo tempo di Olanda-Italia, gara di Nations League disputata ad Amsterdam (e vinta 1-0 dagli azzurri del ct Mancini), Zaniolo appoggia male la gamba per prepararsi a un contrasto contro Van de Beek e cade a terra. L'espressione sul suo volto è terrorizzata, così come quella del compagno di club Spinazzola. Si teme una nuova lesione al legamento crociato, anche se il medico della Nazionale Ferretti è cauto: "Zaniolo ha riportato una distorsione del ginocchio importante. È difficile fare un paragone con l’altro ginocchio, che è un ginocchio operato, per cui vedremo domani. Il ragazzo è molto preoccupato". Il 21enne era stato sei mesi fermo per il precedente infortunio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.