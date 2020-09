Milan, Paquetà verso il Lione: per Maldini in arrivo un tesoretto da oltre 20 milioni di euro

17 settembre 2020 a

a

a

Tesoretto in arrivo per il Milan? Lucas Paquetà potrebbe ufficialmente lasciare il rossonero, tanto che non è stato neppure convocato per la partita di Europa League di stasera, giovedì 17 settembre, contro il Shamrock. Come rivela calciomercato.com, la trattativa con il Lione è entrata nel vivo: per convincere il Milan a cederlo sono necessari 22-23 milioni di euro, la stessa cifra scritta a bilancio. Il brasiliano sarebbe un pallino del ds Juninho. E lo stesso Paquetà, ormai evanescente in rossonero, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento: un accordo sarebbe già stato trovato. Il Lione, però, prima di chiudere ha bisogno di vendere qualche giocatore. Con quei 23 milioni, Paolo Maldini potrebbe piazzare gli ultimi botti di un calciomercato, quello del Milan, già solido.

Maldini scatenato, anche Federico Chiesa al Milan: una maxi-offerta alla Fiorentina per beffare la Juve

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.