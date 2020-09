Ferrari, voci incontrollate su Charles Leclerc: "Potrebbe essere il prossimo se si stanca", la bomba dell'ex pilota

17 settembre 2020 a

“Tengo d’occhio Charles Leclerc”. Mark Webber, ex pilota della Red Bull, ha lanciato una bomba sulla Ferrari in un’intervista rilasciata a Channel 4. L’australiano è convinto che il rapporto tra il monegasco e la scuderia di Maranello potrebbe deteriorarsi in fretta: a dispetto del ricco e lungo contratto firmato, Leclerc potrebbe stancarsi di aspettare una Ferrari che in questa stagione non è in grado neanche di lottare per le prime cinque posizioni. E lo scenario non sembra destinato a migliorare a breve: anzi, il 2021 potrebbe essere un calvario esattamente sulla scia di questa stagione. Solo dal 2022, con il nuovo regolamento, la Ferrari potrebbe ritrovare competitività, ma non è comunque scontato che sarà in grado di lottare per quel titolo mondiale che manca ormai da troppo tempo. “Sono curioso di sapere come se la caverà nei prossimi anni - ha dichiarato Webber - adesso sono ancora in luna di miele ma chissà, tra due o tre anni potremmo dire che Leclerc è stanco della Ferrari. Guidare per la Rossa è una grande responsabilità e potrebbe essere il prossimo a finire sotto esame”.

