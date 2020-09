Luis Suarez, Marco Mazzocchi: "Figc e Serie A, dove siete?", una cannonata sulla maxi-truffa

22 settembre 2020 a

a

a

“Chiunque, tifosi inclusi, deve avere interesse a fare chiarezza sul caso Suarez”. Così Marco Mazzocchi è intervenuto nella discussione sull’uruguaiano, il cui esame di italiano propedeutico al rilascio del passaporto è stato una grande truffa. “La Juventus ha organizzato l’esame ma al momento non è indagata”, ha dichiarato Selvaggio Sarri, colonnello della Guardia di finanza che coordina le indagini.



“Il calcio italiano per primo deve fare chiarezza - ha sottolineato Mazzocchi - perché l’esame lo ha fatto a Perugia. Non a Dortmund o a Rotterdam. Si faccia chiarezza sulle responsabilità, su chi e perché. Lo faccia la magistratura ma anche Figc e Serie A, altrimenti Suarez resterà semplicemente una tendenza su Twitter”. Un appello assolutamente legittimo, quello del giornalista sportivo della Rai, anche se tutto sembra destinato a convergere sull’Università di Perugia: né la Juve né Suarez sono iscritti al registro degli indagati, ma la vicenda ha ancora molti punti oscuri.

Suarez, la Juventus e l'esame-farsa. La bomba: "Ci sono due indagati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.