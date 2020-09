Luis Suarez, l'ex arbitro Luca Marelli: "L'Italia è un circo, perché questa vicenda fa schifo"

22 settembre 2020 a

"L'Italia è un circo". Il caso Luis Suarez indigna mezzo mondo sportivo italiano. Anche l'ex arbitro di Serie A Luca Marelli, oggi opinionista tv e blogger, interviene su Twitter e invita i tifosi a non ridurre la vicenda a una questione di chi tifa Juventus e chi contro. Antefatto: l'attaccante uruguaiano del Barcellona, vicino alla Juve, secondo la Procura di Perugia si sarebbe sottoposto a un esame farsa di italiano all'Università per Stranieri del capoluogo umbro, con voto positivo già pre-ordinato.

"Un attentato se bocciamo Suarez". Truffa per la cittadinanza, intercettazioni-choc: "Non spiccica una parola"

Chi ha organizzato la truffa? Secondo gli inquirenti la Juventus è estranea (avrebbe messo sotto contratto Suarez solo se "italiano") e la colpa sarebbe tutta da addebitare ai responsabili dell'ateneo, che forse per pubblicità positivo si sarebbero resi disponibili. "La vicenda - piega Marelli sui social - non deve essere banalizzata trasformandola in una roba da salotti sportivi. La vicenda Suarez fa schifo perché dimostra, ancora una volta, che i meriti non servono, sono sufficienti interessi, soldi e raccomandazioni. L'Italia è un circo".

