Atalanta, un positivo al coronavirus. Al Genoa i positivi salgono a 22: la Serie A è un focolaio, caos totale

Focolaio-Serie A, il calcio italiano sempre più nel caos-coronavirus. Al Genoa, infatti, dopo i tre nuovi positivi di venerdì se ne aggiungono altri due dopo gli ultimi tamponi: si tratta di Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. In totale, salgono a 22 i contagiati del club rossoblu da che si è scoperta la positività di 14 membri del gruppo dopo il match col Napoli. La partita di oggi col Torino è stata provvidenziale, insomma. Ma non è tutto: il Covid-19 è arrivato anche all'Atalanta. Si apprende infatti che la conferenza stampa del sabato che precede la partita tra i bergamaschi e il Cagliari del tecnico Gian Piero Gasperini è stata annullata, a causa di un caso di positività al coronavirus all'interno della squadra. Lo ha reso noto la stessa Atalanta con un comunicato, senza però rendere noto il nome del positivo. Nel comunicato della Dea, si sottolinea come la carica virale del positivo sia bassa e di come sia asintomatico.

