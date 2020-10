Serie A, prima vittoria del Parma contro il Verona grazie a Kurtic. Il Benevento batte il Bologna

04 ottobre 2020 a

Kurtic segna al primo minuto e tanto basta al Parma per portare a casa la prima vittoria stagionale, fermando la propria caduta libera dopo le prime due sconfitte, stoppando la corsa del Verona dopo due vittorie consecutive e conquistando i primi tre punti alla terza giornata. Una partita che ha visto i ragazzi di Liverani soffrire a lungo dopo aver trovato immediatamente il vantaggio, con un Verona diesel che ha sfiorato il pareggio più volte nel secondo tempo e che può solo rammaricarsi per le occasioni sprecate. Nonostante il forcing finale del Verona, il punteggio rimane quello maturato dopo il primo minuto di gioco: Parma batte Hellas 1-0.

Seconda vittoria nelle prime tre partite del Benevento dal suo ritorno in Serie A, questa volta a farne le spese è stato il Bologna di Sinisa Mihajlovic che non riesce a dare continuità di risultati dopo il bel 4-1 rifilato al Parma. Si riscatta invece la squadra di Inzaghi dopo il 2-5 subito dall'Inter, salendo a quota sei in classifica e festeggiando anche la prima vittoria stagionale tra le mura del Vigorito. Il Benevento riesce a trovare coraggio e soluzioni, finché al 21' della ripresa Sau batte un calcio d'angolo che trova Lapadula: piattone sotto la traversa e campani in vantaggio. Mihajlovic risponde ai cambi ed al 25' troverebbe anche il gol dei pareggio con Skov Olsen, ma il Var annulla tutto per un pregresso fallo di mano Tre punti che pesano tantissimo per il Benevento che vede iniziare alla grande questa stagione del ritorno in Serie A con due vittorie in tre partite. Mastica amaro la squadra di Mihajlovic che sbatte contro un super Montipò e che resta a quota tre in classifica con la seconda sconfitta in queste prime tre giornate.

