Milan, effetto coronavirus. Conti, rosso record: "A gennaio addio pezzi pregiati", chi dovranno svendere

10 ottobre 2020 a

a

a

Il Milan ha 195 milioni di perdita netta. Sulla crisi pesano l'effetto Covid e il conseguente calo dei ricavi per la chiusura degli stadi e il crollo delle entrate per merchandising, museo e altre attività commerciali. La situazione è critica e potrebbe riflettersi sulle politiche di mercato. In gennaio il budget sarà di 16 milioni (il ricavato della vendita di Paquetà), necessari per prendere un difensore centrale. Il problema riguarda i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2021.

"Quarantena finita, sto tornando". Ibrahimovic, bomba sul derby: addio coronavirus, il Milan gode?

Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono in trattativa. Il Milan si è dato un mese per risolvere entrambe le situazioni. L'obiettivo è quello di trattenere entrambi: il portiere che a 21 è uno dei migliori numeri uno in circolazione, e il fantasista turco che è diventato fondamentale negli equilibri del gioco di Pioli. Ma se convincere Donnarumma è più semplice perché esiste un legame affettivo con il Milan, per Calha la trattativa è più complessa con il rischio perdere il giocatore a parametro zero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.