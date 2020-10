Rafa Nadal ancora una volta re di Parigi: conquistato per la tredicesima volta in carriera il Roland Garros

11 ottobre 2020 a

a

a

Rafa Nadal ancora una volta re di Parigi. Il tennista maiorchino ha conquistato per la tredicesima volta in carriera il Roland Garros. Battuto in finale Novak Djokovic, travolto in tre set con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5. "Complimenti a Djokovic e al suo team. Hai vinto gli Australian Open e a Cincinnati, quello che stai facendo nel tennis è molto speciale. In qualche modo è un piacere condividere con te il campo da tennis, tante battaglie dure. Spero di continuare ad affrontarti per qualche anno", ha commentato Nadal rivolgendosi al tennista serbo. "Grazie soprattutto a coloro che hanno reso possibile l'evento. E' un periodo della nostra vita difficilissimo. Sia io che Novak siamo molto fortunati di poter giocare e fare il nostro sport. Complimenti agli organizzatori del Roland Garros".

