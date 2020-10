Milan, tegola per Stefano Pioli: ko Calhanoglu, salta l'Europa League

20 ottobre 2020 a

Tegola sul Milan di Stefano Pioli Hakan Calhanoglu ha dovuto abbandonare l'allenamento di oggi per un trauma distorsivo alla caviglia. Il giocatore rossonero ha lasciato Milanello in stampelle e tra oggi e domani sarà valutata l'entità dell'infortunio. Sarà improbabile, però, averlo a disposizione giovedì sera contro il Celtic nella prima partita della fase a gironi di Europa League.

Intanto il dt del Milan Paolo Maldini ha fatto sapere parlando proprio dei contratti da rinnovare, tra cui quelli di Calhanoglu e Ibrahimovic, ha chiarito la posizione di Donnarumma del cui contratto "se ne deve parlare e se ne parlerà. Non è l'unico in questa situazione". Stiamo affrontando queste situazioni cercando di avere sempre la testa sul campionato e le coppe - ha aggiunto, intervistato da Sky Sport prima del derby contro l'Inter -. Sono cose che riguarderanno noi e i loro agenti, in maniera indiretta i giocatori. Il Milan deve cercare di tenerli, poi vedremo. È una trattativa, bisogna essere felici in due. Ci auguriamo che sia così, ma è una cosa che può non succedere"

