Gustavo Henrique, il terrificante infortunio ai testicoli subito dal difensore del Flamengo: video, immagini forti

20 ottobre 2020 a

a

a

Probabilmente, uno degli infortuni più terrificanti che si siano mai visti su un campo da calcio. Asubirlo è stato Gustavo Henrique, 27 anni, difensore brasiliano del Flamengo nel corso del match vinto 5-1 in casa dal Corinthias. Colpito accidentalmente da un avversario, ha infatti iniziato a sanguinare dai testicoli, tanto che i pantaloncini bianchi risultavano evidentemente macchiati. Il risultato era di 1-0 per il Flamengo ed Enrique è corso fuori dal campo a cambiare i pantaloncini. Ma poi ha resistito soltanto qualche minuto: al 38esimo, la sostituzione. Ora, il difensore è sotto osservazione dello staff medico del club, ma conta di rientrare già per la prossima partita. Ma i traumi ai testicoli sono tanto rari quanto subdoli. Insomma, meglio non accorciare troppo i tempi del rientro.

Milan, tegola per Stefano Pioli: ko Calhanoglu, salta l'Europa League

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.