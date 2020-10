Serie A, l'Inter non brilla ma torna alla vittoria: Lukaku-D'Ambrosio risolvono la pratica col Genoa

24 ottobre 2020 a

a

a

L'Inter di Antonio Conte ritrova la vittoria battendo per 2-0 il Genoa a Marassi, nel secondo anticipo della quinta giornata di Serie A. I nerazzurri provano così a mettersi alle spalle una settimana complicata, con la sconfitta nel derby con il Milan e il mezzo passo falso in Champions contro il Borussia Moenchengladbach. Ci pensa il solito Romelu Lukaku a trascinare l'Inter alla vittoria, per il bomber belga quinto gol in campionato e settimo stagionale. Il raddoppio porta la firma di D'Ambrosio, al secondo centro stagionale.

Contrordine, Hakimi negativo al tampone: caos-coronavirus, forse scende subito in campo contro il Genoa

L'altra buona notizia per Conte (oltre a quella di ritrovare in panchina Hakimi guarito dal Covid) è che per la prima volta in questa stagione Handanovic ha mantenuto inviolata la propria porta. Con questi tre punti, l'Inter sale a quota 10 a -2 dal Milan capolista. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare, invece, per un Genoa che piano piano sta recuperando tutti gli effettivi dopo il focolaio di Covid delle scorse settimane. A sette giorni dal derby contro la Samp (vittoriosa in casa dell'Atalanta) è quanto meno una notizia che fa ben sperare Rolando Maran.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.