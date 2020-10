Juventus, maxi-multa e diffida per Fabio Paratici: "Minacce all'arbitro negli spogliatoi". Un grossissimo caso

27 ottobre 2020 a

In otto giorni la Juventus ha raccolto appena due punti nelle partite sulla carta facili contro Verona e Crotone. In attesa di Cristiano Ronaldo, l’avventura di Andrea Pirlo è iniziata abbastanza a rilento, al punto che se i bianconeri non avessero ottenuto 3 punti a tavolino adesso sarebbero già a -7 dal Milan primo nella classifica della Serie A. A fare notizia sono però soprattutto le due multe pesanti comminate a Fabio Paratici, che in questo inizio di stagione è stato caratterizzato da un nervosismo inspiegabile. Il dirigente bianconero ha ricevuto un’ammenda di 15mila euro e una diffida perché “non autorizzato, al termine del primo tempo (di Juve-Verona, ndr), negli spogliatoi assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa”. Il giudice sportivo ha inasprito la pena perché Paratici era recidivo, dato che soltanto otto giorni prima si era macchiato di un brutto episodio anche col Crotone: in quell’occasione la multa ammontava a 10mila euro in quanto “non autorizzato, al 43esimo del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara. Infrazione rilevata dal collaboratore della procura federale”.

