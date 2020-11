Gigi Buffon paparazzato e insultato: "Ma con 60 milioni, porta i suoi figli lì?". Le foto dello "scandalo"

06 novembre 2020 a

Quando sei un personaggio pubblico del calibro di Gigi Buffon, qualsiasi cosa tu faccia verrà posta sotto la lente d’ingrandimento e dividerà le persone tra chi è d’accordo e chi critica. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che ritraggono il portiere della Juventus mentre fa spese con i figli, sottolineando la scelta di andare al discount nonostante il conto in banca non per tutti del diretto interessato. “Ma come, guadagni 125mila euro al mese, hai un patrimonio di 60 milioni e quando devi vestire i tuoi figli li porti allo spaccio aziendale?”, si domanda provocatoriamente il settimanale. E ovviamente non mancano le polemiche e le critiche da parte di chi ha subito definito Buffon un “tirchio”: l’altro lato della medaglia, quello positivo, è che in molti però credono che si tratti del modo rigido scelto dal portiere di educare i propri figli, anche per quanto riguarda il valore dei soldi.

