La Juventus beffata all'ultimo secondo: Cristiano Ronaldo gol, Caicedo salva la Lazio al 95'

08 novembre 2020

Ancora Caicedo, ancora all'ultimissimo secondo. Juventus beffata all'Olimpico, dove la Lazio trova l'1-1 al 95' con il centravanti ecuadoriano decisivo come contro il Torino e lo Zenit in Champions League. La squadra di Andrea Pirlo passa in vantaggio al 15' con Cristiano Ronaldo e spreca varie occasioni per il raddoppio. I biancocelesti di Simone Inzaghi, al centro del caso tamponi e privi di Ciro Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, riscattano una vigilia agitatissima con una prova d'orgoglio e la zampata del gigante sudamericano. In classifica la Juve sale a quota 13, mentre la Lazio è a 11 punti. Per entrambe, comunque, un mezzo passo falso e una frenata nella rincorsa alle zone altissime della classifica.

