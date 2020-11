Gp Turchia, disastro assoluto delle Ferrari in qualifica (e Binotto guarda da casa). Sotto la pioggia pole di Stroll

14 novembre 2020 a

a

a

Lance Stroll ha conquistato la pole position nel GP di Turchia. Su asfalto bagnato e con condizioni al limite, il pilota della Racing Point ha preceduto Verstappen e Perez. Sesto Hamilton. Ferrari fuori nel Q2, con Vettel 12° e Leclerc 14°. Un altro disastro per la casa di Maranello che rimane fuori dal Q2, senza neanche la presenza del team principal Mattia Binotto, rimasto in Italia a lavorare in smart-working. "Non credo sia scandaloso. Il GP è la parte finale del lavoro e un team principal deve anche badare a ciò che accade in fabbrica, dove lavorano migliaia di persone. Succederà ancora", ha precisato Binotto.

No, Binotto non c'è. Stupore in Ferrari: il team-principal fa il Gp di Turchia in smart-working, ecco cosa c'è dietro

Mentre i tifosi del Cavallino rampante sperano invece che non succeda più una debacle sportiva di questo genere. Un doppio errore dovuto alla scelta dell'assetto delle due SF1000 che ha vanificato qualsiasi tentativo da parte di Charles Leclerc e di Sebastian Vettel di superare l'ostacolo rapresentato dal Q2. Il tedesco prenderà il via dalla sesta fila dello schieramento, Leclerc dalla settima. In compagnia, i due ferraristi, dei due piloti McLaren: Lando Norrris per Vettel, il suo prossimo compagno di squadra Carlos Sainz per Charles.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.