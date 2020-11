Lazio, anche Milinkovic-Savic positivo al coronavirus. E Immobile resta ai box

18 novembre 2020 a

Milinkovic-Savic è positivo al Coronavirus. Dopo Lazovic, un altro giocatore della Serbia e della Serie A ha dunque contratto il Covid-19. Altra brutta tegola per la Lazio di Simone Inzaghi. Con la positività di Milinkovic, è scontata la sua assenza per la sfida di sabato pomeriggio contro il Crotone.

Intanto anche Immobile è ancora positivo al Covid, motivo che ha determinato l'annullamento delle visite di idoneità programmate per questa mattina. L'attaccante della Lazio ha svolto una doppia verifica: il primo risultato, con l'esito del tampone arrivato ieri sera, avrebbe dato esito negativo. Il secondo, arrivato in mattinata, è risultato invece ancora reattivo al gene "N". Dunque niente via libera da parte della Asl Roma 1: per il momento Immobile deve rimanere ancora in isolamento, almeno fino a nuove comunicazioni. Slitta dunque il suo rientro in squadra e si fa sempre più dubbia anche la sua presenza in campionato contro il Crotone.

