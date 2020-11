Milan, crac-Rafael Leao: si teme un lungo stop, una tegola per Stefano Pioli

20 novembre 2020 a

Un grosso guaio per il Milan: si ferma Rafael Leao, vittima di un infortunio subito con la nazionale portoghese Under 21 nel corso del match contro l'Olanda. L'attaccante ha infatti rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, sarà sottoposto a nuovo consulto medico tra 10 giorni. Leao salterà sicuramente le partite contro Napoli, Lilla e Fiorentina, questo solo in attesa del prossimo controllo. Ma si teme uno stop ben più lungo. Una pessima notizia per mister Stefano Pioli, ancora alle prese con il coronavirus: perde infatti uno dei giocatori più in forma in un momento molto delicato della stagione, con tre partite importantissime sotto ogni aspetto. Al posto di Leao, in campo dal primo minuto contro il Napoli di domenica sera, dovrebbe rivedersi Ante Rebic, ormai totalmente recuperato dopo l'infortunio alla spalla.

