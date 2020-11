Maradona, Ferlaino replica a Cabrini: "Pessotto, quello che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo"

30 novembre 2020 a

a

a

"Se fosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto". Queste le parole di Antonio Cabrini su Diego Armando Maradona che hanno scatenato un'ovvia polemica. Parole "storte", sbagliate, scomposte. Eppure, Corrado Ferlaino riesce quasi a fare peggio di Cabrini. Il presidente del Napoli dei record, del Napoli del Pibe de Oro, dice la sua nel corso di un'intervista a RaiNews24, in cui ha parlato di quel momento d'oro della squadra e, soprattutto, di Maradona. Quando gli hanno chiesto di commentare la polemiche innescate dalle parole di Cabrini, ha affermato: "E quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo". Il riferimento era chiaramente al tentato suicidio, nel 2006, di Gianluca Pessotto, che si lanciò nel vuoto alla sede della Juve a Torino con in mano un rosario, ma si salvò. "Cabrini è juventino, ha detto sciocchezze. E non sarebbe mai andato alla Juve perché era profondamente legato alla gente di Napoli", ha concluso Ferlaino.

"La caduta, 7 giorni prima di morire". Ma lo hanno lasciato chiuso in camera (in stato confusionale?): Maradona, accuse pesantissime

"Chiari segni di astinenza da sostanze". Morte di Maradona, l'ombra della droga: il quadro si ribalta, terrificanti sospetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.