Inter, la scelta: Rodrigo De Paul è l'uomo con cui sostituire Eriksen, nerazzurri sul mercato

L'Inter ha bisogno di un centrocampista che faccia bene le due fasi: attacco e difesa. Non più un trequartista alla Eriksen (ormai bocciato anche dalla società e prima ancora da Conte) ma di un centrocampista a tutto campo: di classe e quantità. Mister Conte ha già trovato il candidato e ha chiesto alla società un ulteriore sforzo economica: si tratta di Rodrigo De Paul, talento argentino dell'Udinese di 26 anni, prelevato cinque anni fa dal Valencia per tre milioni e ora con un valore di non meno di 35 milioni di euro.

La società nerazzurra presto si metterà in contatto, se non l'ha già fatto, con Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica del club friulano, ma prima vanno sistemati i casi di Eriksen, Nainggolan e Vecino. Molto probabile che il giocatore dell'Udinese possa arrivare quest'estate e non già nel mercato di gennaio. Ma non è detta l'ultima parola: in quest'ultimo caso, un rinforzo decisivo per la caccia allo scudetto.

