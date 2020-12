Luis Suarez, l'intercettazione che svela l'esame farsa: "Stai tranchilla porché lo studio in avion"

05 dicembre 2020 a

a

a

Un italiano "para amigos". L'esame farsa di Luis Suarez all'Università per stranieri di Perugia sarebbe confermato dalle intercettazioni delle persone coinvolte e indagate. A parlare è Lorenzo Rocca, l'esaminatore del calciatore uruguaiano che in estate era in trattativa con la Juventus (poi saltata) e che ha cercato di ottenere la cittadinanza italiana per agevolare l'accordo. "Ovviamente lui parlerà italiano in una maniera abbastanza singolare, immagino", gli chiede un amico. E Rocca ride: "Sì, italiano para amigos!". La stessa versione fornita dalla professoressa Stefania Spina, tifosissima juventina dichiarata sui social. Lei ci ha provato, a insegnare qualche rudimento di italiano al bomber sudamericano ex Barcellona, oggi all'Atletico Madrid, ma con un'amica ha confessato la resa: "Abbiamo fatto le simulazioni dell'esame... praticamente gli abbiamo dato tutti i materiali (risata) che dovrebbero essere a sorpresa". "Ovviamente noi dovevamo fallo passa' per B1 - spiega alla vigilia dell'esame - e allora ho provato... praticamente gli ho scritto il testo... Gliel'ho mandato... Gli ho detto 'Luis studia questo... vai lì', e lui oggi m'ha detto (ride): 'Stai tranchilla porché io lo estudio in avion'".



Suarez, all'avvocato sfugge una frase: "Se uno paga un jet privato". Juve, indaga pure la Finanza

Roba da Longobarda, da Oronzo Canà e Aristoteles, da Allenatore nel pallone insomma, o giù di lì. Invece è tutto vero. Come sottolinea il Corriere della Sera pubblicando le intercettazioni, la preoccupazione di Rocca è che il fatto che Suarez non parli italiano possa emergere una volta passato l'esame. "Di questo ho parlato con la Juve, perché se vanno a scava'... la firma sull'esame ce l'ho messa io... Ho chiamato la rettrice, ho parlato con Fabio Paratici (il dirigente juventino indagato, ndr) il quale mi ha detto più o meno... nel senso non ti preocuppa', lui non lascerà nessuna intervista... Io sabato l'ho sentito, davvero spiaccica, però tra A1 e A2. Non è B1".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.