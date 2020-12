Paul Pogba, Mino Raiola chiama la Juve? "Meglio per tutti se lascia lo United a gennaio"

08 dicembre 2020 a

Mino Raiola scuote il mercato invernale di gennaio. Un mese prima che si aprano gli acquisti del cosiddetto mercato di riparazione l'agente mette in pista Paul Pogba, il cui futuro al Manchester United è sempre più incerto: "Inutile girarci attorno. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria". Dichiarazione che mettono l'acquolina in bocca a diversi club europei e, in particolare, alla Juventus.

Anche Paul Pogba positivo al coronavirus. "Focolaio" nella nazionale francese, Deschamps nei guai

Il contratto di Pogba scadrà nel 2022: "La soluzione migliore è la cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club inglese rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, ergo capisce poco niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà", ha detto Raiola in una intervista a Tuttosport.

