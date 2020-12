Papu Gomez, l'Atalanta lo mette sul mercato dopo la rissa con Gasperini: ora è derby tra Milan e Inter

15 dicembre 2020 a

Il Papu Gomez lascerà l'Atalanta. La rottura con Gasperini non è rimediabile e l'argentino è destinato a lasciare Bergamo già a gennaio. "Non posso difendermi, la verità quando andrò via". Ora Gomez è appetito da molte squadsre. Al Milan (come alternativa a Calhanoglu per via di un rinnovo difficile) e all'Inter (De Paul richiede un investimento da 30 milioni) su tutte, ma anche Roma e Psg sono interessate all'operazione, vedi Napoli sullo sfondo.

"Si sono messi le mani addosso". Gasperini e Papu Gomez, gira una voce nello spogliatoio: Far West Atalanta?

L'Atalanta potrebbe accettare un'offerta attorno ai 7/8 milioni di euro per l'attaccante classe 1988. Intantoè intervenuto il suo agente: "Ancora presto per parlare di mercato". Il giocatore, invece, vorrebbe liberarsi a zero, chiedendo una risoluzione anticipata come "ringraziamento" per aver in passato rifiutato offerte convenienti per lui. Gomez vorrebbe rimanere a giocare in Italia per non perdere l'occasione di giocare con la sua nazionale. Cosa che sarebbe difficile se andasse a giocare in uno di quei campionati (tipo Dubai o qualche altro sceicco arabo) che non aspettano altro che un campione come lui. A settembre proprio la Dea rifiutò di cedere il Papù all'Al Nassr, club arabo che aveva offerto a Gomez un ingaggio di otto milioni di euro. L'Atalanta disse no promettendo all'argentino un rinnovo a vita, per chiudere la carriera a Bergamo con i nerazzurri. Come sono lontani quei tempi.

