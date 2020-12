Carlos Sainz va in Ferrari? "Abbiate cura di lui", il toccante addio della McLaren

16 dicembre 2020 a

Carlos Sainz, cresciuto ed esploso nella McLaren, è passato alla Ferrari. Nel prossimo Mondiale di Formula 1 sarà il compagno di Charles Leclerc. La scuderia inglese per salutarlo ha postato sul proprio profilo twitter un emozionante video in italia dove 12 uomini del team inglese (dai meccanici ai dirigenti) si rivolgono alla casa di Maranello: "Lo abbiamo accudito e fatto crescere, adesso tocca a voi”.

Nel video messaggio anche un italiano, l'unico: Andrea Stella, ex Ferrari e ora ds McLaren.: "Siete tra i nostri più vecchi e acerrimi rivali, rispettiamo la vostra storia e i vostri tifosi così come i nostri. Abbiamo apprezzato ogni battaglia con voi, Ferrari e McLaren sono come poli opposti che si attraggono. In questo speciale momento dell'anno vi vogliamo fare un regalo: ci siamo presi cura di lui (Sainz, ndr) per due anni, ora tocca a voi: abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Ci vediamo l'anno prossimo in pista", il contenuto dell'emozionante video

