Milan, sospiro di sollievo: Zlatan Ibrahimovic torna in gruppo, pronto per il Sassuolo. Ma Kjaer...

Il Milan ritrova il suo leader: per la trasferta di del Sassuolo saranno assenti Kjaer e Bennacer, ma Pioli recupera Zlatan Ibrahimovic, almeno per la panchina. Zlatan questa mattina ha svolto tutto l'allenamento insieme al gruppo, così come Theo Hernandez, assente contro il Genoa per un piccolo problema muscolare. Per capire se Ibra sarà titolare col Sassuolo bisognerà aspettare l'allenamento di domani: nessuno vuole rischiare perché il bicipite femorale infortunato è un muscolo molto delicato.

Si è rotto il Milan? Macchina da corsa con la spia della riserva accesa: le proeccupazioni di Pioli

Da qui alla sosta natalizia il Milan dovrà giocare col Sassuolo in trasferta e poi la Lazio a San Siro: due partite che arrivano dopo due pareggi contro Parma e Genoa che hanno permesso all'Inter di recuperare quattro punti e arrivare a -1 dai cugini in classifica. Sarà ancora assente invece Simon Kjaer, che spera di poter recuperare per la sfida alla Lazio.

