Diritti tv, Amazon conquista la Champions league del mercoledì. E adesso punta a quelli della Serie A

19 dicembre 2020 a

a

a

Amazon si aggiudica i diritto tv di parte della Champions League. Per i prossimi tre anni la piattaforma ha ottenuto l’acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della competizione calcistica europea. I match del mercoledì trasmessi da Amazon Prime Video nelle stagioni 2021-2024 vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. La piattaforma ha acquisito anche i diritti della Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22.

"Non scordiamoci il Lione". Juventus, l'allarme-Champions di Pavel Nedved

“Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della Uefa Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione“, è il commento della nota dell'azienda. Secondo molti osservatori la prossima mossa di Jeff Bezos sarà quella di accapararrsi i diritti tv della Serie A sempre per per il trienno 2021-2024.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.