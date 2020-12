Athletic Bilbao e Huesca, cos'ha consegnato il difensore all'arbitro: imbarazzo in diretta tv

20 dicembre 2020 a

Grosso imbarazzo durante la partita tra Athletic Bilbao e Huesca, anticipo della Liga spagnola. Al 52' il difensore degli ospiti Pulido, già ammonito nel primo tempo, si accorge (dopo 6 minuti in campo) di non aver lasciato negli spogliatoi il cellulare. E così, sorridendo, lo consegna al direttore di gara Pizarro. L'arbitro è smarrito e guarda lo smartphone con espressione sorpresa, prima di prenderlo e consegnarlo al suo assistente a bordo campo. Il simpatico siparietto non ha portato fortuna a Pulido, espulso all'86' dopo aver provocato un rigore. Finale: 2-0 per il Bilbao e tanti messaggi (poco simpatici, immaginiamo) sul telefonino di Pulido.

