Nicolò Zaniolo infortunato? Si "consola" così, voci fuori controllo: una delle donne più belle d'Italia

Madalina Ghenea è la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo. Un disegno sui social li ritrae insieme e un cuore, a fare da sigillo questa storia. Zaniolo ha rotto con Sara Scaperrotta, la storica fidanzata e nella vita del 21enne calciatore della Roma è entrata la modella e attrice rumena di 33 anni. Da 18 anni è in Italia, si è fatta conoscere grazie ad alcuni spot pubblicitari in tv e al cinema con I soliti idioti – Il film e Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino, dove usciva dalla piscina di un resort termale completamente nuda sotto gli occhi estasiati di Harvey Keitel e Michael Caine e a quello di tanti spettatori della pellicola.

“Se so cos’è l’amore è grazie a te” scriveva quache settimane fa Zaniolo alla Scaperrotta, ma qualcosa ora è cambiato. Dal suo profilo social niente più foto e dediche alla ex. C'è la Ghenea, 12 anni più di lui, che ha avuto flirt famosi, come Marco Borriello e Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio del fondatore di Luxottica

