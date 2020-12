Juventus, "addio scudetto". Giampiero Mughini distrutto dopo il ko con la Fiorentina: "Boiate e arbitro da quattro soldi"

23 dicembre 2020 a

a

a

"La Juventus è uscita dal giro dello scudetto". Un drastico Giampiero Mughini commenta su Dagospia il disastroso martedì bianconero: prima la sentenza del giudice sportivo che impone di giocare la partita contro il Napoli vinta a tavolino, quindi la clamorosa sconfitta interna 3-0 contro la pericolante Fiorentina di Prandelli. In tutto, di fatto, 6 punti persi nel giro di poche ore. Certo, la partita con i viola è stata decisa di fatto da pochi episodi: "una boiata in difesa" sul primo gol, l'espulsione di Cuadrado, quella mancata di Borja Valero, "il solito arbitro da quattro soldi che non concede due rigoretti alla Juve che ci sta provando a pattare la partita". Proteste per l'arbitraggio? Mughini sottolinea polemicamente: "Cose che succedono in un match di calcio un giorno sì e l’altro pure, e non c’è da parlarne per più di trenta secondi". Resta solo un commento (scaramantico?): "Addio, caro decimo scudetto".

"Non hai rispettato Maradona nemmeno da morto". Auriemma asfalta Mughini: Napoli-Juve, guerra atomica a Tiki Taka

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.