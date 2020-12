Inter, sprint scudetto: batte il Verona con Lautaro e Skriniar, sette vittorie di fila

23 dicembre 2020 a

Solida, cinica, rabbiosa. L'Inter di Antonio Conte vince 2-1 a Verona, scavalca il Milan al primo posto in attesa della gara dei rossoneri con la Lazio e conferma il proprio momento d'oro in campionato, centrando la settima vittoria consecutiva. Dopo un primo tempo ostico concluso sullo 0-0 e i padroni di casa guidati da mister Juric bravi a chiudere i varchi, si decide tutto nella ripresa nel giro di 25 minuti. La sblocca Lautaro Martinez con deviazione volante, pareggia per l'Hellas Ilic, dopo papera di Handanovic su cross di Faraoni e 5 minuti dopo, al 69', è Skriniar di testa a fissare il risultato sul 2-1. Nel finale, ancora il Toro Martinez, Lukaku e Hakimi sfiorano il tris. Ora Conte e la società potranno concentrarsi sul mercato, con un sicuro partente (Eriksen) e un probabile ingresso, Il Papu Gomez dall'Atalanta. Un altro tassello importante per la strada che nelle intenzioni dei nerazzurri deve portare allo scudetto.

