Nicolò Zaniolo, le due pesantissime promesse: "Torno per l'Europeo. E resto alla Roma"

29 dicembre 2020 a

Nicolò Zaniolo lavora sodo dopo il secondo infortunio al crociato. "Sto lavorando bene, non ho fretta di rientrare: ho una carriera davanti,non bisogna forzare, è in ballo la carriera. Dovrei tornare in campo al massimo ad aprile, in tempo per gli Europei". Il calciatore parla della sua squadra, la Roma: "Sto benissimo. Sono amato dai tifosi, io li amo e il club mi sostiene: non c'è motivo per cambiare aria", ammette parlando del suo futuro dopo le tante voci di mercato su un suo possibile addio ai colori giallorossi.

Il centrocampista giallorosso, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, spiega l'attuale momento in campionato della Roma: "Non ci manca niente per vincere lo scudetto, la squadra c'è. Ce la metteremo tutta per fare il massimo, poi il campionato è lungo, ci sono possono essere episodi durante il percorso non si sa mai". Plauso speciale per il tecnico Fonseca: "Molto bravo e preparato, ti dice le cose in faccia che siano positive e negative: lo apprezzo. Penso sia un grande allenatore". E infine sulla Nazionale di Mancini: "La prima volta che fui convocato da Mancini pensai fosse un errore, ero Under 20 o Under 21 al massimo. Invece poi arrivò la chiamata e scoppiai in lacrime. L'Europeo 2020 è stato posticipato, resta un traguardo per me", conclude il calciatore. Insomma, promette di esserci.

