Paulo Dybala, stallo sul contratto: il sospetto della Joya sulla Juventus, via a giugno?

29 dicembre 2020 a

a

a

Il rinnovo di Dybala è stato rinviato all'inizio di febbraio. Llofferta bianconera è sempre quella di cinque anni da 10 milioni più bonus a stagione. Tocca all'argentino ora rispondere. Dybala, al momento. Il presidente Agnelli gli ha prospetto un futuro da capitano della Juve, ma chiedendogli un ulteriore salto di qualità per essere uno dei prime cinque giocatori del mondo. A gennaio c'è infatti una Supercoppa italiana da giocare e la rincorsa al decimo scudetto: obiettivi cui Dybala deve dare il suo contributo.

"Cristiano Ronaldo? Ecco perché te ne devi andare": Zamparini spinge Dybala lontano dalla Juventus

Secondo Tuttosport l'attaccante bianconero è preoccupato per le reali intenzioni del club. Il suo dubbio è che i bianconeri non siano molto decisi a trattenerlo a Torino per poi cederlo quest'estate. Sensazioni che all'argentino danno fastidio e non riescono a farlo concentrare al meglio per dare il meglio di sé in campo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.