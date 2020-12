Milan, 5 milioni di multa per l'addio di Boban: la sentenza sulla scontro tra Gazidis e il croato

30 dicembre 2020 a

a

a

Dagospia scrive che l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis è stato condannato dal Tribunale di Milano a pagare 5 milioni e 375mila euro a Zvonimir Boban. L’ex calciatore e dirigente rossonero era stato licenziato dopo che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale Boban criticava apertamente Gazidis lamentando anche un mancato coinvolgimento nella scelta del nuovo allenatore che in quel momento sembrava essere Rangnick.

"La promessa che mi fece Ibrahimovic". Milan, parla Zvonimir Boban: il patto rossonero che avevano nascosto

Dopo il licenziamento Boban ha chiesto i danni. Il giudice, prima di arrivare alla sentenza, aveva ascoltato anche le testimonianze del direttore tecnico del Milan Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederick Massara. Nei mesi scorsi tra le parti in causa non è stata trovato nessun accordo, motivo per cui la decisione l'ha dovuta prendere il giudice. Intanto il Milan ha fatto sapere di "attendere le motivazioni prima di esprimere valutazioni di merito, ma conferma la ferma volontà di ricorrere in appello per tutelare la società, ribadendo la totale correttezza e legittimità delle proprie decisioni e azioni intraprese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.