Serie A, il Milan torna a vincere e consolida il primo posto: Leao e Kessié chiudono la pratica Toro

Il Milan dimostra di aver assorbito le scorie della sconfitta con la Juventus e riprende la marcia. Al grande ex Giampaolo non riesce lo sgambetto, i rossoneri si impongono con un facile 2-0 a San Siro nel primo round con il Torino: martedì sera è in programma il replay in Coppa Italia. Non pesano le assenze nelle file del Diavolo che svolge il tema senza sbavature, chiudendo i giochi già nel primo tempo, con il vantaggio di Leao e il rigore del raddoppio di Kessié. Poi ai padroni di casa è sufficiente gestire il risultato. Nel finale si rivede anche Zlatan Ibrahimovic.

Pioli incassa tre punti che gli consentono di portarsi a +4 sull'Inter, attesa domani dall'insidiosa trasferta in casa della Roma: comunque vada all'Olimpico, sarà ancora primo posto. Il Milan a San Siro si conferma tabù insuperabile per il Toro, che interrompe la miniserie di risultati positivi. Primo tempo passivo per i granata, pericolosi solo con una traversa di Rodriguez. Non basta una ripresa generosa, dove si vedono revocare dal Var un rigore ma nel complesso non riescono a creare pericoli a Donnarumma se non nel finale con un destro di Segre. E con il successo del Genoa sul Bologna, il Toro ritorna mestamente al penultimo posto a braccetto con il Parma.

