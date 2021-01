Roma-Inter, 2-2 e rimpianti: Antonio Conte sotto accusa. Gode solo il MIlan: contro-fuga in classifica

10 gennaio 2021 a

Gol ed emozioni all'Olimpico: tra Roma e Inter finisce 2-2, il risultato da sogno per il Milan che così allunga su seconda e terza in classifica. I nerazzurri, dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria, buttano via una grande occasione dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo per effetto di un gol di Pellegrini. Davanti, il ritrovato Lukaku e Lautaro Martinez sono pericolosi ma a ribaltare la situazione sono nella ripresa Skriniar e Hakimi. A una manciata di minuti dal termine è però Mancini a trovare la rete del pari definitivo. Sotto accusa i cambi di Antonio Conte, che avrebbero favorito la rimonta giallorossa. In classifica, l'Inter è seconda a 37 punti, -3 dal Milan, e la Roma terza a 34. L'Atalanta, con una gara in meno, è a 31 e la Juventus (con 2 gare ancora da disputare, compreso il recupero con il Napoli) è a 30.

