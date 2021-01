Felipe Melo, veleno puro contro Giorgio Chiellini: "Perché i compagni non si possono fidare di lui"

15 gennaio 2021 a

Nuove accuse, altre parole pesantissime da parte di Felipe Melo contro Giorgio Chiellini. L'ex centrocampista brasiliano di Juventus ed Inter attacca il capitano bianconero, di cui è stato compagno di squadra. Lo fa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha picchiato duro: "Chiellini? Non riesce ad avere continuità nelle partite perché si fa male sempre. Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì. I suoi compagni, in Nazionale e nel club, devono avere paura di lui perché se ha parlato di uno che ha giocato in nazionale con lui (Mario Balotelli, ndr), magari domani potrebbe farlo con qualcuno che condivide il campo con lui oggi - rimarca velenosissimo -. In Brasile noi la chiamiamo etica e se lui non la ha è un problema suo. Io ne ho di etica e quindi non parlo male di lui. Anzi, faccio il tifo per lui, spero vinca un trofeo internazionale così magari è più felice nella sua carriera. Cosa non rifarei? Offrire una cena a Chiellini", ha concluso Felipo Melo. No, tra i due decisamente non corre buon sangue...

