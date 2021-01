Didier Drogba divorzia, spunta un video privato con l'amante: grosso imbarazzo

15 gennaio 2021 a

Didier Drogba è finito suo malgrado nell’occhio del ciclone per motivi extra calcistici, che hanno a che vedere prevalentemente con il gossip. Un suo video privato, in cui compariva con una donna che gli morde una spalla al suo fianco nel letto, ha fatto il giro di internet. Ma ufficialmente non è stata la causa del divorzio tra l’ex calciatore della Costa d’Avorio e la moglie Lalla Diakitè. In una storia pubblicata su Instagram Drogba ha dato la sua versione dei fatti, anche se poi è stata rimossa nel giro di qualche ora proprio dall’ex Chelsea. “Non ho l’abitudine di parlare della mia vita privata - aveva scritto - ma a causa delle speculazioni fatte dai media, posso confermare che, purtroppo, l’anno scorso dopo 20 anni insieme io e Lalla abbiamo preso la difficile decisione di separarci. Restiamo molto legati. Principalmente volevamo proteggere i nostri figli e la privacy della nostra famiglia”.

