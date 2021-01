Milan-Mario Mandzukic, è fatta: "A breve la conferma ufficiale". Ecco tutti i dettagli dell'accordo da 18 mesi

17 gennaio 2021 a

Ci siamo. Atteso a ore il comunicato ufficiale dell'accordo tra il Milan e Mario Mandzukic. Tutto verrà messo nero su bianco tra oggi e martedì, Stefano Pioli avrà a disposizione l'attaccante ex Juventus già nei prossimi giorni. L'accordo è di 18 mesi: 6 garantiti più 12 che si rinnovano automaticamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Dunque, l'ingaggio: 1,8 milioni di euro fino al termine della stagione. Secondo quanto trapela, a spingere per Mandzukic sarebbe stato proprio Zlatan Ibrahimovic, figura centrale nello spogliatoio rossonero. Insomma, Mario arriva con la benedizione di Zlatan. E le ambizioni-scudetto del Milan si rafforzano.

