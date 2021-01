Milan, dopo Meite e Mandzukic altro doppio colpo per Maldini: Tomori e Firpo, si sogna lo scudetto

20 gennaio 2021 a

Il Milan è scatenato. Dopo Meite e Mario Mandzukic, Paolo Maldini sta per regalare a Stefano Pioli altre due pedine per puntare con convinzione non solo alla zona Champions, ma allo scudetto. Si tratta di Fikayo Tomori e Junior Firpo. Il primo è il centrale del Chelsea, salito alla ribalta dopo l'infortunio di Simakan che ha congelato l'affare. Per il 23enne anglo-canadese si va verso il prestito di 6 mesi a un milione di euro, con diritto di riscatto che si aggirerà intorno ai 30 milioni (la trattativa con i blues è ancora aperta). Con la cessione di Andrea Conti al Parma, i rossoneri cercano anche un terzino sinistro per le rotazioni con il titolarissimo Theo Hernandez. Il prescelto verrebbe anche lui dalla Spagna: è Firpo, 24enne del Barcellona: formula molto simile a Tomori, 1 milione di prestito oneroso e diritto di riscatto a 20 milioni.

