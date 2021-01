Massimiliano Allegri alla Roma? Ecco tutti gli indizi che lo vestono di giallorosso

21 gennaio 2021 a

Il nome che mette d'accordo tutti per la panchina della Roma è quello di Massimiliano Allegri. Alla nuova proprietà giallorossa non convince più l'attuale tecnico Fonseca: hanno deciso di cambiare e rilanciare la squadra con un allenatore di alto livello e soprattutto vincente. Per convincere l'ex juventino servono però investimenti importanti sul mercato. Dall'entourage di Allegri smentiscono qualsiasi tipo di contatto con la Roma, ma il suo nome è uno di quelli maggiormente presi in considerazione dalla nuova proprietà giallorossa.

Se non dovessero farcela con Allegri, sono due le alternative a Fonseca: la prima è Luciano Spalletti che ha ancora pochi mesi di contratto con l'Inter. Un nome divisivo per la piazza visto il suo rapporto pessimo con Francesco Totti. L'altro nome è Maurizio Sarri, che dopo una sola stagione alla Juventus è stato esonerato per fare spazio a Pirlo. Legato alla Juve fino al 2022, l'idea di un calcio spumeggiante piace a molti tifosi.

