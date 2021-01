Napoli, "De Laurentiis furioso". Gennaro Gattuso rischia: l'ipotesi, un clamoroso ritorno in panchina?

25 gennaio 2021 a

Il tracollo contro l'Hellas Verona rischia di costare carissimo a Gennaro Gattuso, la cui firma sul rinnovo contrattuale annunciata da tempo non arriva. Già sette sconfitte in stagione, se si comprende anche la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Troppo, per chi ambisce allo scudetto. Gattuso non riesce insomma a dare continuità alla squadre. E ora, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando al futuro. Tanto che, spiega SportMediaset, dal passato starebbe riemergendo il "fantasma" di Rafa Benitez, che ha da poco lasciato i cinesi del Dalian ed è libero, sul mercato, disponibile. A Napoli lo riabbraccerebbero volentieri in molti, compresi alcuni giocatori. Insomma, una voce. Uno scenario. Per ora non c'è aria di ribaltone, ma Gattuso dovrà svoltare e rispondere sul campo. Altrimenti, tutto sarà possibile. Benitez compreso.

