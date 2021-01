C'è posta per te, Nicolà Zaniolo in studio? "Chi gli piazzano al fianco", mai visto così: colpaccio-De Filippi

29 gennaio 2021 a

Nicolò Zanilo e sua madre Francesca saranno a C'è posta per te nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domani sera, sabato 30 gennaio, a partire dalle 21.15. Molto probabilmente la puntata è stata registrata prima che scoppiasse il caso dell'ex fidanzata incinta, con il calciatore della Roma e della Nazionale italiana che ha minacciato di lasciare i social e ha chiesto tranquillità per potersi concentrare seriamente e serenamente sul suo lavoro, dato che sta recuperando dall'ennesimo infortunio pesante.

D'altronde il gossip lo ha travolto per settimane: la sua ex, Sara Scaperrotta, è letteralmente sparita dai social a partire dallo scorso 17 dicembre; ha quindi scelto di replicare a tutto il rumore con il silenzio e cancellando anche le foto che la ritraevano con il calciatore. Sorvolando su tutta la querelle familiare che interessa soprattutto alle riviste di gossip, pare che Zaniolo nell'ultimo mese abbia avuto una frequentazione con la modella Madalina Ghenea, che potrebbe essere uno dei motivi della rottura tra Nicolò e l'ex fidanzata storica.

Ma ormai il calciatore giallorosso sta provando a lasciarsi tutto alle spalle: stasera si godrà sicuramente la puntata di C'è posta per te, in cui ovviamente non ci sarà alcun riferimento a tutta questa storia. Chissà a chi toccherà ricevere la sorpresa di Zaniolo: c'è curiosità di vederlo nel programma di Maria De Filippi, che tra l'altro nella prima puntata della stagione ha fatto registrare il solito trionfo con oltre 6,5 milioni di telespettatori e quasi il 30% di share.

