Milan, Hakan Calhanoglu guarito dal Covid. L'esultanza dura poco: la doccia fredda prima del Bologna

29 gennaio 2021 a

a

a

Torna a disposizione, Hakan Calhanoglu, ma mister Stefano Pioli non lo ha convocato per la trasferta del Mlilan a Bologna. Il numero 10 turco, fulcro della manovra rossonera e completamente trasformato dal ritorno dopo il primo lockdown della scorsa primavera, è guarito dal Covid che lo ha tenuto fermo dallo scorso 16 gennaio, giorno in cui è risultato positivo. Il tampone molecolare a cui si è sottoposto è risultato negativo e così Calha può scrivere "I'm back" (sono tornato) sulla sua pagina Instagram.

Un'esultanza durata poco, almeno per i tifosi rossoneri che stavano aspettando il trequartista nella speranza che possa ridare ossigeno e fantasi aa un Diavolo apparso un po' spompato nelle ultime settimane. "Il giocatore - si legge nel comunicato - nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica".

Ibra contro Lukaku, rissa senza precedenti: "Vai a fare il voodoo piccolo asino", "Tua madre put***a": cosa si sono detti, che imbarazzo

Anche per questo Pioli ha deciso di lasciarlo a casa, rinunciando anche alla possibilità di portarlo in panchina al Dall'Ara. Al suo posto dovrebbe giocare Krunic, tra Castillejo e Leao e dietro a Ibrahimovic. Disponibili anche Tonali e Mandzukic e soprattutto Bennacer, il "cervello" del centrocampo milanista assente dallo scorso 13 dicembre.

"Dopo la rissa, negli spogliatoi...". Capito Ibrahimovic? Stefano Pioli vuota il sacco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.